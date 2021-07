A Itália venceu a Espanha com recurso a desempate por penáltis (1-1 e 4-2) e está na final do Euro 2020, que se realiza no domingo, de novo no Estádio de Wembley, em Londres









Os transalpinos regressam assim a uma final de um Europeu nove anos depois, após terem perdido copiosamente... com a Espanha, por 4-0, em 2012, em Kiev, Ucrânia. Está consumada a desforra.

Após uma primeira parte muito tática e fechada, com escassas ocasiões de verdadeiro perigo junto das balizas, a Espanha surgiu mais intencional no segundo tempo. Mas foi a Itália que acabou por encontrar primeiro o caminho para o golo, por Chiesa, no seguimento de uma jogada de ataque rápido.





Os espanhóis reagiram bem ao golo e foram para cima do adversário. Viram os esforços premiados aos 80 minutos, por Morata, que concluiu de forma exemplar na cara do guarda-redes Donnarumma após excelente combinação com Dani Olmo, um dos jogadores mais inspirados da seleção Roja.





No prolongamento tudo continuava atado. O desfecho só chegou após desempate por pontapés da marca de penálti. E aí os italianos foram mais frios, com Morata a falhar no momento decisivo.





Na final, a Itália defronta ingleses ou dinamarqueses, que jogam esta noite (20h00).