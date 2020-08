Italianos avançam que Cavani já assinou pelo Benfica com salário anual de 9 milhões de euros

O jornalista italiano Tancredi Palmeri, especialista em assuntos relativos ao mercado, assegurou este sábado que Edinson Cavani já assinou pelo Benfica.De acordo com o conceituado jornalista da beIN Sports e CNN, o dianteiro uruguaio de 33 anos rubricou um vínculo no qual irá auferir 9 milhões de euros anuais.Refira-se que este sábado Jorge Jesus confirmou à BTV as negociações com o avançado uruguaio, numa entrevista na qual confessou querer contar com o uruguaio, ainda que assuma que se trata de um negócio complicado.