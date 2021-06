Iúri Leitão (Tavfer-Mortágua) venceu esta quinta-feira ao sprint a 2ª etapa da Volta ao Alentejo/1º Grande Prémio CMTV e é o novo líder da prova.O ciclista português já tinha terminado a primeira etapa no segundo lugar. A etapa que ligou Almodôvar a Sines, de 195,5 km, ficou marcada por uma fuga que se formou poucos minutos após a partida e que chegou a ter 11 minutos sobre o pelotão.Na meta, Iúri Leitão, de 22 anos, levou a melhor sobre Mikel Aristi (Euskadi) e ganhou com 5:11:18 s.Esta sexta-feira corre-se a 3ª etapa que liga Alcácer do Sal a Mora (173,1 km).