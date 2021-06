No final de 2019, o jogador do Dinamo Zagreb foi entrevistado pela antiga modelo para o programa ‘Klub 7’ e ficou rendido.



O croata Bruno Petkovic, de 26 anos, prefere manter o romance com a jornalista Iva Saric, de 32, longe dos holofotes da fama, mas foi precisamente em plena televisão que se conheceram.No final de 2019, o jogador do Dinamo Zagreb foi entrevistado pela antiga modelo para o programa ‘Klub 7’ e ficou rendido.

Na conversa, a cumplicidade entre os dois foi evidente. Iva chegou a perguntar-lhe se tinha namorada e o craque afirmou estar “livre”.



A verdade é que começou ali uma relação amorosa, embora nunca tenha sido assumida publicamente. Na primavera de 2020 surgiram as primeiras fotos dos dois juntos e, há dois meses, foram pais de um menino, Adrian.





Iva tem mais dois filhos, Carlos, de sete anos, e Leon, de cinco, fruto do casamento de nove anos com o antigo futebolista Jerk Lek.



O divórcio foi assinado em 2017, mas só foi tornado público no ano seguinte.



Bruno petkovic



Avançado nasceu em Metkovic, na Croácia, a 16 de setembro de 1994. Começou a carreira nos clubes da sua terra natal, ONK Metkovic e NK Neretva, e assinou pelo Dinamo Zagreb em 2007.



Em 2012 mudou para Itália, e jogou em clubes como Catania, Trapani, Hellas Verona e Bologna. Em 2018 voltou para o Dinamo.