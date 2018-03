Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ivo Oliveira ganhou primeira medalha lusa no ciclismo de pista, mas queria mais

"Faltou muito pouco para chegar à medalha de ouro",diz o ciclista.

Por Lusa | 23:40

Ivo Oliveira mostrou-se esta sexta-feira um pouco desiludido ao falhar a medalha de ouro em perseguição individual dos Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, que decorrem em Apeldoorn, na Holanda.



"As primeiras horas são um bocado de desilusão, porque faltou muito pouco para chegar à medalha de ouro. Mas amanhã, quando acordar e assimilar o que consegui, acho que vou ficar muito feliz, porque esta é a medalha mais importante da minha carreira, até ao momento", disse o corredor português, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



Ivo Oliveira acrescentou: "Nos treinos antes do Campeonato do Mundo, ainda em Sangalhos, e já aqui, percebi que iria fazer um bom tempo, talvez na casa dos 4.14. Nunca imaginei que chegasse aos 4.12. Tenho de agradecer a toda a comitiva que aqui está comigo, incluindo aos meus companheiros Rui [Oliveira] e [João] Matias. Agradeço também a toda a gente que está em Portugal a apoiar-me e à minha equipa, por permitir que continue a fazer estas competições de pista."



Hoje, na final, o corredor português, de 21 anos, foi derrotado pelo italiano Filippo Ganna, tal como já tinha sucedido na final dos Europeus de 2017, em Berlim.