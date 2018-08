Já é conhecido o calendário da 1ª eliminatória da Taça de Portugal

Benfica é o clube com mais taças conquistadas, seguindo-se o FC Porto e Sporting.

Por Edgar Nascimento | 15:56

Realizou-se esta sexta-feira o sorteio da 1ª Eliminatória da Taça de Portugal, cujos jogos estão marcados para 9 de setembro. Participam 112 clubes: 71 do Campeonato de Portugal e 41 dos distritais.

Destaque para a visita do Gil Vicente (que aguarda o regresso à I Liga) ao campo do Vianense. Já o Beira-Mar, que compete nos distritais de Aveiro e ganhou a Taça em 1999, visita o Lusitano de Vildemoinhos. A União de Leiria, que esteve na final da competição em 2003 e foi treinada por José Mourinho no início da sua carreira de treinador, joga fora, no terreno do Benfica de Castelo Branco. O Oleiros, que na época passada foi eliminado em casa pelo Sporting, recebe o Fátima (que já foi treinado por Rui Vitória). O Caldas, que na última edição da Taça só foi eliminado pelo Desportivo de Aves, que acabaria por vencer a prova, disputa a 1ª eliminatória com a União Vilafranquense, em Vila Franca de Xira. O Alverca, que já militou vários anos na I Liga e foi presidido por Luís Filipe Vieira, joga no campo do Sacavenense. O Amora, clube onde Jorge Jesus se iniciou como treinador, recebe o Louletano.

O sorteio ditou também vários dérbis regionais: Montalegre-Pedras Salgadas, Joane-Fafe, Lamego-Régua, Lourinhanense-Peniche e Torreense-Coutada, entre outros. Mas o jogo com maior rivalidade será certamente o que opõe as duas equipas de Sintra: o 1º Dezembro recebe o Sintrense, em São Pedro de Sintra.

O Benfica é o clube com mais taças conquistadas (26), seguindo-se o FC Porto e Sporting (16 cada), Boavista (5), Setúbal e Belenenses (3 cada), Braga e Académica (duas cada). Venceram uma taça o Guimarães, Leixões, Beira Mar, Estrela da Amadora e Aves.

Lista de jogos:

Vianense - Gil Vicente

Vilaverdense - Caçadores Taipas

Maria Fonte - Mirandês

Vinhais – Chaves B

Limianos - Valenciano

Montalegre - J. Pedras Salgadas

Merelinense - Vieira

Joane - Fafe

Trofense - Vizela

Amarante - AD Oliveirense

Vila Real - Torcatense

Pedras Rubras - SC Mirandela

São Martinho - Machico

Felgueiras 1932 - Vila Flor

Gondomar – Leça

Cesarense - Mêda

Cinfães – Sp. Espinho

Coimbrões - Rio Tinto

União Madeira - Lusitânia Lourosa

Valadares Gaia - Paredes

Lamego- Régua

Pampilhosa –Oliveira do Hospital

Recreio de Águeda -Trancoso

Anadia -Penalva Castelo

Eirense - Gouveia

Lus. Vildemoinhos - Beira-Mar

AD Sanjoanense - AD Nogueirense

Vila Silgueiros –Gafanha

Idanhense – União de Tomar

Clube Condeixa - Mação

Vitória de Sernache - Alcains

Sertanense - Beneditense

Benf. Castelo Branco – União de Leiria

ARC Oleiros - Fátima

GR Amigos Paz - Torres Novas

Loures - Portalegrense 1925

SC Lourinhanense - Peniche

SU 1.º Dezembro - SU Sintrense

Vilafranquense - Caldas

Sacavenense - Alverca

Torreense - Coutada

Gafetense - Santa Iria

Rabo de Peixe - Olímpico do Montijo

Angrense - Marítimo-Graciosa

Casa Pia - Graciosa

Sp. Ideal - Real SC

Pinhalnovense - Vale Formoso

Oriental - Barreirense

Praiense-Redondense

Ferreiras - Lusitano de Évora

Amora- Louletano

Aljustrelense - Praia Milfontes

Olhanense - Silves

União de Montemor - Vasco da Gama de Sines

Juventude de Évora - Armacenenses

Almancilense- Moura