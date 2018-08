FC Porto 1-0 V. Guimarães

38 - Entra Tozé para ocupar lugar de Joseph Amoah do Vitória de Guimarães.



37' - Golo de Brahimi



35' - Joseph pede assistência médica e sai de campo.



34' - Herrera passa a bola para Maxi e João Afonso corta um ataque perigoso.



32' - Aboubakar tenta criar perigo.



30' - Marega prepara-se para entrar e já está a aquecer. Adeptos presentes no Dragão aplaudem.



26' - Telles ataca, desvia-se de um defesa do Vitória e acaba nas mãos de Douglas.



24' - Falta sobre Welthon. Diogo Leite recebe cartão amarelo.



22' - Guarda-redes brasileiro recuperado.



21' - Douglas recebe assistência.



20' - Felipe atira de cabeça. Bola é defendida por Douglas.









19' - Jogo retoma com Joseph de volta ao relvado.



18' - Joseph Amoah deitado no chão. É chamada assistência



17' - Falta favorável ao Vitória. Fábio Veríssimo interrompe o jogo.



16' - Douglas obrigado a intervir.



14' - Herrera atira para a grande defesa e Douglas defende.



12' - João Teixeira do Vitória ataca, mas sem sucesso.







09' - Cartão amarelo para Wakaso. Livre na esquerda.



07' - Pontapé de canto cedido por Douglas.



06' - Herrera remata e cria perigo.



05' - Canto para o FC Porto.



03' - Falta sobre André Pereira. Livre lateral marcado por Sérgio Oliveira.



00' - Já começou a partida no Estádio do Dragão.



FC Porto e V. Guimarães encontram-se, esta noite, no Estádio do Dragão para disputar o segundo jogo mais importante da jornada, logo depois do clássico Benfica-Sporting que acabou com um empate.



Onze do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Diogo Leite, Felipe, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar e André Pereira.







Vaná, Adrián, Éder Militão, Óliver Torres, Hernâni, Corona e Marega são os suplentes dos dragões.





Onze do Vitória SC: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, João Afonso, Florent; André André, Wakaso e Joseph; Tyler Boyd, Welthon e João Carlos Teixeira.



Suplentes: Miguel Silva, Rafa Soares, Tozé, Ola John, Tallo Jr, Davidson e Celis.





Onze do Vitória SC: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, João Afonso, Florent; André André, Wakaso e Joseph; Tyler Boyd, Welthon e João Carlos Teixeira#FCPorto #FCPVSC — FC Porto (@FCPorto) 25 de agosto de 2018