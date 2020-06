Já é conhecido o onze do FC Porto para o jogo com o Aves. Saiba quais as escolhas de Conceição.Marchesín; Tomás Esteves, Pepe, Mbemba e Diogo Leite; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Luiz Díaz; Otávio e Zé LuísNota para Tomás Esteves, que vai realizar a estreia no campeonato pelo FC Porto e logo a titular.Siga o jogo AQUI