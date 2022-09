O FC Porto visita esta tarde o Estoril, em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin com arranque marcado para as 18 horas. Consulte as escolhas de Sérgio Conceição para o encontro na Amoreira, com destaque para a titularidade de Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso e André Franco - Pepe nem no banco está.: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; André Franco, Eustáquio, Uribe e Pepê; Evanilson e TaremiSiga o jogo AQUI