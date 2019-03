Cuney Çakir é o árbitro escolhido para este encontro.

O FC Porto e Roma defrontam-se esta noite, pelas 20 horas, no Estádio do Dragão, numa partida a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.A formação italiana chega à Invicta em vantagem na eliminatória, depois de uma vitória alcançada em casa, por 2-1, com golos de Zaniolo.