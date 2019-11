Já há onze de Portugal para o jogo com o Luxemburgo

Chanot,

Gerson,

V. Thill,

Carlson,

Barreiro Martins,

Rodrigues,

Jans,

Skenderovic,

Turpel, Deville.

Conseguida a vitória diante da Lituânia, Portugal continua a depender apenas de si para se apurar para a fase final do Europeu de 2020. As contas são simples: basta vencer hoje o Luxemburgo, num palco habitualmente acessível, para seguir em frente e garantir a 11.ª presença consecutiva numa fase final de uma prova de seleções (entre Europeus e Mundiais, Portugal está sempre presente desde o Euro'2000).Eis opara o jogo frente ao Luxemburgo: Rui Patrício, Ricardo, Fonte, Rúben Dias e Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo, Pizzi; Cristiano Ronaldo, André Silva e Bernardo Silva.Moris (GK),A Seleção Nacional pode igualmente empatar no Luxemburgo, mas aí deixaria de depender apenas de si e teria de esperar um brinde da Ucrânia, nomeadamente um empate ou uma vitória.De resto, a Seleção até pode perder no Luxemburgo, mas nesse caso teria de torcer por um empate entre sérvios e ucranianos. Nesse último caso, Portugal e Sérvia acabariam empatadas com 14 pontos, com a turma lusa a ter vantagem no confronto direto.Já caso a Sérvia perca com a Ucrânia, aí o apuramento está automaticamente garantido independentemente do resultado no Luxemburgo.