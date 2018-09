Sporting 1 - 0 Marítimo

Gudelj que remata, mas sem sucesso.



Os leões procuram aproximar-se dos rivais, depois da derrota com o Sp. Braga, na última segunda-feira . O Marítimo tenta consolidar a sua posição entre os seis primeiros classificados.

Onze do Marítimo: Amir; Bebeto, Zainadine, Marcão e Fábio China, Fabrício, Jean Cléber e Barrera, Correa, Edgar Costa e Danny.



Vamos, Leões! #SCPCSM #DiaDeSporting pic.twitter.com/uXTSQXuKGR — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 29, 2018

Marcos Wilson da Silva (Marítimo) remata, mas não assusta Salin.Capitão regressa ao relvado.Jogo momentaneamente interrompido devido a lesão de Bruno Fernandes.Montero remata a 25 metros da baliza, mas sem sucesso. Alvalade aplaude.Rodrigo Pinto retoma ao relvado.Livre para o Marítimo.Rodrigo Pinho recebe assistência e jogo é interrompido.Cartão amarelo para N. Gudelj.Leões celebram primeiro golo.de Bruno Fernandes em penálti.Grande penalidade para o Sporting.Cartão amarelo para Amir após travar Raphinha.Fredy Montero perto do primeiro golo, mas sem sucesso.Canto de Raphinha para o Sporting. Marcos corta remate.Bruno Fernandes e Acuña batem a bola, agarraCartão amarelo Zainadine Junior.Falta sobre Nani.Fora-de-jogo assinalado para o Sporting. Stefan Ristovski em posição irregular.Sporting arranca com posse de bola nos primeiros minutos da partida.---Já são conhecidos os onzes para o jogo entre o Sporting e Marítimo que vai acontecer este sábado, no Estádio de Alvalade, às 21h00. Jovane será titular na equipa dos leões, pela primeira vez. Nuno Almeida, do Algarve, será o árbitro do encontro. Jorge Sousa estará no VAR.Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Acuña, Petrovic, Gudelj e Bruno Fernandes, Jovane Cabral, Raphinha e Montero.