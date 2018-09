FC Porto 0 - 0 Tondela

Acompanhe ao minuto o jogo da sexta jornada da Liga NOS.

19:33

02' - Alex Telles remata, mas sem sucesso.



01' - Pontapé de canto para os dragões.



01' - Cláudio Ramos lança para Otávio que entregou a bola a Marega. O maliano precipitou-se be o remate não foi bem sucedido.



00' - Dragões arancam com força e tentam criar oportunidades.



O jogo entre o FC Porto e o Tondela no Estádio do Dragão vai começar. A partida atrasou-se quatro minutos até que estivesse tudo a postos.



As equipas já treinam no Estádio do Dragão.





Pelas 19h30 foram divulgados os onzes oficiais do jogo desta sexta-feira do FC Porto frente ao Tondela. Esta noite, os dragões têm a oportunidade de assumir a liderança da Liga NOS após o Benfica ter empatado, esta quinta-feira, frente ao Chaves num jogo atribulado pelo dilúvio que se fez sentir. Para o conseguir, a equipa, que joga em casa, terá de derrotar o Tondela.



Onze do FC Porto

: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Marega e Aboubakar.









Onze do Tondela: Cláudio Ramos; David Bruno, Ícaro Silva, Ricardo Costa e Joãozinho; Jhon Murillo, Hélder Tavares, Bruno Monteiro e Xavier; Peña e Tomané.