Já são conhecidas as sanções para Rúben Amorim e Carlos Carvalhal após as expulsões na final da Taça da Liga, disputada pelo Sporting e Sp. Braga e onde os dois treinadores acabaram por ser expulsos, este sábado.De acordo com o que oconseguiu apurar através do mapa de castigos da Liga, após aquele episódio, Rúben Amorim e Carlos Carvalhal não vão ficar com jogos de suspensão. Rúben Amorim terá de pagar, no entanto, 1200 euros de multa. Já Carlos Carvalhal terá de pagar 714 euros.Já Pote, do Sporting, foi alvo de uma suspensão de um jogo na sequência da expulsão na final da Allianz CUP, ficando disponível para disputar o dérbi da próxima segunda-feira, diante do Benfica.