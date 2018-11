Bayern 3 - 0 Benfica

Águias jogam na Alemanha em partida a contar para a Liga dos Campeões.

Lewandowski aumenta a vantagem da sua equipa, após um cabeceamento certeiro na sequência de um canto.

Vlachodimos defende e corta o golo

Robben dá vantagem à equipa alemã, após uma jogada no lado direito do ataque bávaro, com uma conclusão de encher o olho. Encarnados enfrentam dificuldades.



Cruzamento de Alaba, segura Vlachodimos.

André Almeida interceta com a mão um passe de Alaba. Livre no corredor esquerdo do ataque do Bayern.

emate bastante perigoso, por intermédio de Robben.

Quase tudo pronto para o início da partida! #UCL pic.twitter.com/2mGMeYpARH — SL Benfica (@SLBenfica) November 27, 2018

Onze do Bayern Munique: Neuer, Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Goretzka, Rafinha e Muller; Robben, Ribery e Lewandowski.



STARTING XI and SUBS vs. @slbenfica_en! #FCBSLB pic.twitter.com/1khfsJIwPL — FC Bayern US (@FCBayernUS) November 27, 2018





Kimmich é o responsável pelo passe para golo.Alejandro Grimaldo tem uma oportunidade em Munique, mas rematou ao lado.Cartão amarelo para Ribéry.Robben bisa e aumenta vantagem para a equipa alemã.Canto batido por Pizzi. Águias pressionam Bayern, mas bola acaba por passar por cima da balizaCanto para o Benfica.Robben tenta novo remate, mas Conti afasta o perigo.Cartão amarelo para Robben, após falta sobre Gabriel.Remate de Lewandowski com o pé direito.Ribéry (Bayern de Munique) remata à baliza, para a defesa do guarda-redes.Falta para os encarnados.Golo do Bayern.Equipa da Luz com dificuldade em criar perigo.Ataque rápido do Bayern de Munique, mas o árbitro Daniele Orsato assinala fora de jogo.Já se joga na Alemanha. Benfica tem de ganhar por pelo menos dois golos.---Já são conhecidos os onzes da equipa da Luz e do Bayern para a partida que se realiza esta terça-feira às 20h00. Rui Vitória aposta em Conti e Gabriel como titulares.Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gabriel; Rafa, Cervi e Jonas