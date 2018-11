Parida de preparação para o Campeonato do Mundo Polónia 2019 joga-se no Algarve a partir das 17h00.

A Seleção Nacional sub-20 defronta, este domingo, a sua congénere da Eslováquia, num jogo agendado para as 17h00, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

Esta partida, que serve de ensaio para o Campeonato do Mundo Polónia 2019, vai ser transmitida em direto na CMTV.

Portugal, recorde-se, realizou dois jogos de preparação no Algarve, nos últimos dias. Venceu a Polónia por 2-0, e a Eslováquia, adversária deste domingo, por 3-1.