Já se nota o efeito Ronaldo na venda de direitos televisivos do futebol italiano

Empresa que gere direitos de transmissão da Serie A para todo o Mundo não tem mãos a medir.

Segundo escreve esta sexta-feira o jornal 'Tuttosport', a IMG, empresa que gere os direitos de transmissão da Serie A para todo o Mundo, não tem mãos a medir com tantas solicitações. Países que estiveram anos sem transmitir jogos do campeonato italiano voltaram agora a mostrar interesse, como foi o caso da África do sul. O SuperSportTV voltou a comprar direitos do Calcio.



Já a Eleven Sports já assegurou três anos de contrato para transmtir os jogos da Série A na Irlanda e na Grã-Bretanha. Segundo o mesmo jornal, a empresa considera que, com a chegada de Ronaldo a Itália, vai aumentar o interesse dos seus clientes no principal campeonato transalpino.







A chegada de Cristiano Ronaldo ao Calcio vai abrir muitas oportunidades de negócio ao futebol transalpino, sobretudo com a entrada em mercados onde o futebol italiano não tinha grande expressão. E isso já está a notar-se ao nível dos direitos televisivos.