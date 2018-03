Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já se sabe quem vai ser o árbitro do Sporting-Viktoria Plzen

Ucraniano Aleksei Kulbakov apita jogo dos leões pela segunda vez.

12:46

O ucraniano Aleksei Kulbakov vai arbitrar o jogo entre Sporting e os checos do Viktoria Plzen, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, informou esta terça-feira a UEFA.



Kulbakov, árbitro internacional de 2005, vai estar pela segunda vez num jogo dos leões, depois de ter arbitrado a derrota no terreno do Hertha Berlim (1-0), em jogo da fase de grupos da Liga Europa de 2009/10.



A UEFA nomeou também o árbitro internacional português Jorge Sousa para a receção dos franceses do Marselha aos espanhóis do Atletic Bilbau (20h05), também para a Liga Europa.