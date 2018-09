Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jackson Martinez: “Superar os dois anos que estive sem jogar”

Futebolista foi o melhor marcador do campeonato durante três épocas, entre 2012 e 2015.

Por D.S.G. | 08:53

Jackson Martinez foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Portimonense até final da temporada, emprestado pelos chineses do Guangzhou Evergrande.



"Não vou desistir, por isso estou confiante que voltarei a jogar, a minha mente deixou a lesão para trás, desejo entrar em campo e dar o meu melhor".



O futebolista que foi o melhor marcador do campeonato durante três épocas, entre 2012 e 2015, garantiu ao CM que não pensa num eventual regresso ao FC Porto, reforça "as coisas surgem, se isso acontecer só o futuro saberá".



Questionado sobre as expectativas dos adeptos após 92 golos pelos dragões, afirma que a intenção não é "superar o que consegui. O meu objetivo é superar os dois anos em que estive sem jogar".