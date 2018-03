Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jackson vive pesadelo na China

Avançado ex-FC Porto está no desemprego, depois de o Guangzhou Evergrande ter rescindido devido à lesão no tornozelo.

08:36

O Guangzhou Evergrande anunciou esta quinta-feira ter rescindido com o colombiano Jackson Martinez (ex-FC Porto). O clube chinês tomou esta medida devido aos graves problemas físicos do avançado, que não joga desde outubro de 2016.



Jackson foi surpreendido nos últimos dias com a decisão do clube orientado por Fabio Cannavaro e a poucos dias do arranque do campeonato chinês. O internacional colombiano acreditava que podia recuperar e ser opção ainda esta temporada. Só que os responsáveis chineses, segundo alguma imprensa asiática, acreditam que o jogador nunca mais regressará ao nível que o notabilizou na passagem por Portugal e, depois, pelo Atlético Madrid.



Jackson Martinez, de 31 anos, foi operado precisamente no Porto, no final de 2016. Depois de vários meses de recuperação acreditava-se que poderia regressar em pleno para a nova temporada chinesa. Contudo, um novo retrocesso em termos físicos fez cair essa pretensão.



O avançado ‘cafetero’, que custou ao Guangzhou 42 milhões de euros em 2016, proveniente do Atlético Madrid, está assim sem clube e no desemprego. No México e na Colômbia há já quem queira o jogador, mas tal cenário só se vai verificar quando e se Jackson recuperar totalmente da grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo, em outubro de 2016.