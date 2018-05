Jaime Marta Soares diz que "Bruno só enxovalhou, insultou"

Presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting diz ter "vergonha de dizer algum dia as coisas que efectivamente" sabe sobre o presidente do clube.

23:52

Já no final da reunião, muma saída muito conturbada, em que cerca de duas dezenas de adeptos, supostamente apoiantes de Bruno de Carvalho, impediram Jaime Marta Soares de prestar declarações, o ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral ainda conseguiu passar duas ideias do que sucedeu na reunião.



"Ele não aceitou nada" e "esteve a falar duas horas e meia e nós meia-hora", foram as palavras de Jaime Marta Soares, antes de confirmar a marcação da assembleia extraordinária para 23 de junho.







O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, negou a descrição feita pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho, da reunião dos órgãos sociais do clube. Esta quinta-feira, ficou agendada uma Assembleia Geral de destituição dos órgãos sociais do clube para 23 de Junho. Aos jornalistas, BdC acusou Marta Soares de ter lançado a "bomba atómica" e ter recusado as propostas da direcção - versão contestada pelo presidente da MAG."Nós falámos apenas meia hora e ele duras horas e meia. Não deixou falar ninguém, só enxovalhou, insultou", contou Marta Soares em declarações à Tribuna do Expresso. "Avisei-o que este não era o melhor caminho para ele, porque eu tenho vergonha de um dia dizer as coisas que, efectivamente, sei sobre ele", acrescentou.Segundo o presidente demissionário, BdC pretendia ainda que fosse assinada "a data da reunião anterior", realizada na passada segunda-feira. "Só que era a ata Bruno de Carvalho, onde estavam as coisas que ele tinha e também as que não tinha dito", esclareceu.Marta Soares rejeitou também que alguma vez tivesse sido avançada a possibilidade de ser cirada uma comissão de gestão. Segundo o dirigente "leonino", foi proposto à direcção de Bruno que, caso renunciassem aos caros, se manteriam na gestão do clube "e seriam marcadas eleições para 19, 26 ou 29 de Agosto". "Esta, disse-lhe eu, era a melhor forma de parar com esta instabilidade", acrescentou à mesma fonte. Os órgãos sociais do clube, revelou ainda, têm mais de quatro mil assinaturas para convocar uma assembleia de destituição, quando são precisos apenas mil.