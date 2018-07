Marta Soares rejeita candidatura de Bruno de Carvalho ao Sporting

Presidente demissionário da MAG não aceita que líder destituído possa concorrer.

17:53

Jaime Marta Soares não aprovou a candidatura de Bruno de Carvalho para as próximas eleições no Sporting, esta tarde de quarta-feira, por ter considerado que a candidatura do ex-presidente leonino constituia 'uma ilegalidade'.Pedro Proença afirma que decisão de Marta Soares é 'uma falta de respeito'. "Fomos tratados como sócios de segunda (...) evitou o confronto connosco e foi-se embora", avançou o advogado de Bruno de Carvalho, também sócio do Sporting, em comunicado aos órgãos de comunicação social, em frente ao estádio José Alvalade.

Recorde-se que as eleições para eleger a nova presidência do clube vão acontecer no dia oito de setembro.

Em atualização