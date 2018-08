Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jaime Marta Soares rejeitou pedido de Assembleia Geral Extraordinária

Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting disse ter indeferido o pedido apresentado na semana passada por um grupo de associados.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, disse esta quarta-feira à agência Lusa ter indeferido o pedido de realização de uma reunião magna extraordinária, apresentado na semana passada por um grupo de associados.



"Indeferi o pedido de realização de uma Assembleia Geral extraordinária porque este não respeitava os estatutos", disse Jaime Marta Soares.



A Assembleia Geral Extraordinária solicitada por um grupo de sócios tinha como objetivo permitir que fossem validadas todas as candidaturas às eleições do clube, marcadas para oito de setembro.



As assinaturas para a convocação da reunião magna extraordinária foram entregues a Jaime Marta Soares em 27 de julho, dois dias após o presidente da MAG se ter recusado a recebê-las, alegando questões processuais.



O Sporting está a ser liderado por uma comissão de gestão, que substituiu o Conselho Diretivo, presidido por Bruno de Carvalho, destituído em AG extraordinária realizada em 23 de junho.



Nove associados do clube já manifestaram intenção de concorrer ao ato eleitoral, agendado para 08 de setembro, mas até à data apenas Frederico Varandas, antigo diretor clínico, formalizou a candidatura, cujo prazo de entrega de listas termina em 08 de agosto.



Desde de que o presidente da MAG convocou eleições apresentaram-se como candidatos, além Frederico Varandas, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, João Benedito, José Maria Ricciardi, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal.



Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, presidente e vice-presidente eleitos em março de 2017, foram suspensos preventivamente de toda a atividade no clube por uma Comissão de Fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral.