James Rodríguez acusado de fraude fiscal pela Agência Tributária espanhola

Ministério Público exige indemnização no valor de 11,65 milhões de euros.

10:34

O futebolista colombiano James Rodrigues foi acusado por fraude fiscal pela Agência Tributária espanhola por suspeita de defraudar os cofres do Estado em 6,35 milhões de euros.



Segundo avança o jornal El Mundo, esta acusação prende-se numa alegada exploração dos direitos de imagem do jogador em 2014, quando se tornou jogador do Real Madrid, depois de fazer parte da equipa do Monaco.



O contrato assinado por Rodriguez e o empresário Jorge Mendes em Marrocos, em 2014, estará na base da fraude fiscal. Nesse contrato, o jogador aceitou vender os direitos de imagem por 12 milhões de euros.



De acordo com o mesmo jornal, o Ministério Público espanhol exige uma indeminização no valor de 11,65 milhões de euros.