Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardel de regresso aos convocados do Benfica para a visita ao Ajax

De fora, em relação à vitória para a Taça, ficaram Corchia, Pedro Amaral, João Filipe 'Jota' e Samaris.

11:36

O defesa brasileiro Jardel está de regresso aos convocados do Benfica, para a visita de terça-feira ao Ajax, em jogo da Liga dos Campeões de futebol, numa lista em que entra também o 'central' Ferro, da equipa B.



Jardel saiu da equipa no jogo em que os 'encarnados' empataram em Chaves (2-2), para a I Liga, em 27 de setembro, tendo sido substituído logo aos 16 minutos do encontro, com uma lesão muscular na coxa.



Para a deslocação a Amesterdão, o treinador Rui Vitória volta a contar com Jardel, mas chamou igualmente Ferro, num momento em que não pode contar com os defesas centrais Rúben Dias, expulso frente ao AEK Atenas, e Lema, com uma microrrotura no adutor esquerdo.



No jogo de terça-feira, da terceira jornada do grupo E da principal prova europeia de clubes, é provável a titularidade do argentino Conti, ao lado de Jardel.



Nos 22 jogadores que seguiram esta segunda-feira viagem para a Holanda, o treinador 'encarnado' conta também com Fejsa, Cervi, Grimaldo e Salvio, futebolistas que não foram opção para o encontro com o Sertanense (vitória por 3-0), da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



De fora, em relação à vitória para a Taça, ficaram Corchia, Pedro Amaral, João Filipe 'Jota' e Samaris.



No boletim clínico desta segunda-feira divulgado, as 'águias' informam também que Krovinovic mantém-se em recuperação a uma rotura do ligamento do joelho, bem como o lateral nigeriano Tyronne Ebuehi, além de Lema.



Esta segunda-feira, a partir das 18h00 locais (17h00 em Lisboa), Rui Vitória dará uma conferência de imprensa, de antevisão do jogo com o Ajax, no Johan Cruijff Arena, seguindo-se o habitual treino no palco do jogo, agendado para terça-feira, às 20h00.



O Ajax lidera o grupo E, com quatro pontos, os mesmos do Bayern Munique, mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos, enquanto o Benfica é terceiro, com três -- graças à vitória em Atenas, por 3-2 -, e o AEK segue em quarto e último, sem pontuar.



Lista de 22 convocados:



- Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Odysseas.



- Defesas: Conti, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Jardel, André Almeida e Ferro.



- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.



- Avançados: Jonas, Seferovic e Ferreyra.