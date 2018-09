Jardel renova contrato com o Benfica até 2021

Camisola 33 é, na ausência de Luisão, o capitão de equipa.

Jardel renovou contrato com o Benfica até 2021, revelou o clube da Luz através das redes sociais.O atual vínculo do experiente defesa-central, de 32 anos, terminava em junho de 2020, mas a influência que tem ganho no plantel levaram a SAD encarnada a premiá-lo com mais um ano no clube.Refira-se que o camisola 33 é, na ausência de Luisão, o capitão de equipa. Esta temporada é um dos totalistas do plantel, a par de André Almeida.O jogador 'canarinho', de 32 anos, chegou ao clube 'encarnado' em janeiro de 2011, proveniente do Olhanense e já depois de uma primeira passagem pelo Estoril Praia, clube ao serviço do qual se estreou em Portugal, na época 2009/2010.