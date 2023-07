Jasper Philipsen foi o mais forte no sprint da 3.ª etapa da Volta à França

O belga Jasper Philipsen (Alpecin) venceu esta segunda-feira ao sprint a 3.ª etapa da Volta à França, num percurso que começou em Espanha (Amorebieta-Etxano) e terminou em França (Bayonne).A tirada de 193,5 quilómetros não teve grande história. A fuga do dia teve como figuras o norte-americano Neilson Powless (Education), que somou mais uns pontos na liderança da camisola da montanha, e o francês Laurent Pichon (Arkea). A fuga foi controlada pelo pelotão e neutralizada a cerca de 30 quilómetros da meta, com as equipas dos homens mais rápidos a terem tempo para preparar a chegada ao sprint. Assim aconteceu. O ‘comboio’ da equipa da Alpecin não deu hipóteses à concorrência e Jasper Philipsen foi o primeiro a cortar a linha de meta, à frente do alemão Phil Bauhaus (Bahrain). Philipsen, de 25 anos, triunfou pela terceira vez numa etapa do Tour. Na geral individual não houve alterações: Adam Yates (UAE) é líder, Tadej Pogacar (UAE) é segundo classificado a 6 segundos e Simon Yates é 3.º a 12 segundos. Rúben Guerreiro (Movistar) é 55.º classificado, Rui Costa (Intermarché) é 68.º e Nélson Oliveira (Movistar) é 70.º.