Javi García coloca Alan em tribunal por acusações racistas

Médio do Betis admite voltar atrás nas suas intenções caso o antigo futebolista bracarense se retrate.

19:12

Se iniciarán por mis abogados acciones legales en defensa de mi persona contra el Exjugador Alan Silva (hoy relaciones institucionales del Sporting de Braga), por sus manifestaciones difamatorias sobre mi en caso de no proceder a la rectificación de lo manifestado en los medios. — Javi Garcia (@javigarcia06) 24 de setembro de 2018

Javi García, antigo médio do Benfica, anunciou que vai colocar Alan em tribunal depois de o diretor de relações institucionais do Sp. Braga ter acusado o internacional espanhol de racismo. O médio do Betis admite voltar atrás nas suas intenções caso o antigo futebolista bracarense se retrate."Os meus advogados vão desencadear ações legais em minha defesa contra o ex-jogador Alan devido às suas acusações racistas contra mim, caso ele não proceda à retificação dessas declarações", afirmou Javi no Twitter.Recorde-se que, questionado se foi vítima de racismo, o antigo jogador revelou ao 'Expresso' o momento que mais o marcou e que aconteceu num duelo com o Benfica."Só uma vez, num Sp. Braga-Benfica, senti racismo, quando o Javi García me chamou 'preto' e 'macado de m****'. Só não revelei quando me disse ao ouvido que queria ver a minha família morta num acidente de carro na volta a casa. Aí falei com Jorge Jesus e ele depois pediu-me desculpa. Racismo há um pouco por todo o lado, mas depende do estatuto da pessoa", contou Alan ao semanário.