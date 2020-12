Jesé Rodríguez choca com insultos a ex-mulher e atira: «Graças a Deus ganho dinheiro a dormir»

Jesé Rodríguez volta a dar que falar pelo que faz fora de campo. Sem clube, depois de o PSG ter rescindido contrato, o futebolista, que na época passada esteve cedido ao Sporting, tem sido protagonista de vários escândalos. Cansado de ver o seu nome na 'lama', Jesé decidiu recorrer às redes sociais para responder de forma feroz às ex-mulheres."Eu com o meu dinheiro posso fazer o que quiser, porque o ganho desde pequeno. Ninguém me deu nada. Se os meus filhos hoje estão bem e vivem bem é graças a mim, porque há mulheres que não gostam de trabalhar, mas gostam de ter luxos sem fazer nada ou a 'dar o cu'. E isso é triste. Digam o que quiserem não tenho medo", escreveu Jesé nas Stories do Instagram, numa conta em que se promove como artista."Estou à espera do próximo movimento. Tudo tem consequências. Deixe-me em paz e vivam a vossa vida. Gostem ou não, serei sempre o pai de todos os meus filhos. Poderia dizer milhares de coisas, mas vou deixar assim, porque não vivo do mesmo que vocês. Graças a Deus ganho dinheiro a dormir."Esta mensagem de Jesé Rodríguez surge depois de Melody Santana, mãe dos seus filhos mais velhos, Jesé Jr e Neizan, ter denunciado no Isntagram que o futebolista não estaria a cumprir com as suas obrigações como pai.