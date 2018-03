Jesus desalentado com falhanços, Conceição feliz com a eficácia

Treinadores do Sporting e do FC Porto analisam o clássico do Dragão.

23:35

Jorge Jesus lamentou esta sexta-feira as oportunidades perdidas pelo Sporting no Estádio do Dragão, considerando que foram os falhanços dos seus jogadores que levaram à derrota por 2-1. "Onde o Sporting podia ter feito mais? Podia ter marcado as ocasiões de golo que criou. Jogando no Dragão, e com as oportunidades que tivemos, sobretudo nos últimos 10 minutos com o Leão, o Montero e o Bryan... Mas foram duas grandes equipas, um grande jogo, no final não conta se mereces ou não. Não saímos daqui com pontos, foi uma derrota. Não fomos eficazes nas oportunidades que criámos, não é facil criar estas oportunidades no Dragão, mas a realidade é que não conseguimos concretizar.", começou por explicar o treinador.

O treinador dos leões elogiou a exibição da equipa. "O Sporting fez um excelente jogo, fez com que aparecesse mais um jovem, o Leão, que ainda é junior e deu bons sinais. Isso também é positivo para a equipa. E as três substituições que fizemos acrescentaram sempre mais à equipa. O Sporting foi ficando por cima com as substituições. Estou triste pelo resultado, não pela exibição. De 5 passámos para 8 pontos de diferença e ficámos numa situação mais difícil"

Conceição "feliz" com resultado



Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição considerou que foi "um jogo competitivo disputado por duas boas equipas", mostrando-se "feliz" com o triunfo dos dragões.

"Fomos eficazes. Penso que começámos bem o jogo, os primeiros 15/20 minutos foram de grande qualidade. Tivemos uma ocasião do Marega no poste, o Marega isolado e fizemos o golo depois numa terceira oportunidade. É verdade que, mesmo nesse período o Sporting fez o seu jogo, a explorar o Bryan Ruiz nas costas do Maxi, mas depois melhorou com o Bruno Fernandes no meio. Não nos podemos esquecer que o Sporting é uma excelente equipa, muito bem orientada. A mensagem ao intervalo foi para entrarmos como na primeira parte. Entrar alto, condicionar a dinâmica do Sporting"

O treinador do FC Porto falou sobre os diferentes momentos do jogo e dos ajustes que teve de fazer na equipa. "Fizemos o golo, depois do 2-1 fomos à procura de matar o jogo não tirando o pé do acelerador, querendo sempre ir à procura da baliza. Depois penso que a partir do momento em que o Marega se magoou, estrategicamente defini que tínhamos de jogar mais baixo. Poderiamos ter feito o 3-1, mas eles também poderiam ter feito o 2-2. Foi um jogo competitivo, entre duas excelentes equipas e estamos contentes pelo desfecho", declarou.