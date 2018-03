Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus diz que "está tudo em aberto"

Apesar da diferença para o líder FC Porto, técnico não atira a toalha ao chão.

01:30

O Sporting joga hoje em Chaves (19h00, Sport TV1) depois de os rivais já terem entrado em campo na jornada 26 do campeonato, mas Jorge Jesus descarta o fator pressão extra, mesmo numa equipa que já não tem qualquer margem de erro na luta pelo título: "As equipas grandes estão sempre pressionadas, têm de jogar sempre para ganhar. Independentemente do rival ganhar ou perder. Agora imaginamos que o nosso rival perdia, íamos pressionados na mesma. O Sporting não vai mais pressionado porque já está muito pressionado para ganhar".



Apesar da diferença para os dois primeiros da Liga, Jorge Jesus recusa-se a atirar a toalha ao chão, a nove jornadas do fim do campeonato. "Ainda está tudo em aberto. O Sporting vive de vitórias, independentemente dos objetivos. Alimentamo-nos de vitórias e são as vitórias que nos dão confiança", assinalou.



Hoje, Jorge Jesus pode chegar ao triunfo número 300 em 546 jogos como treinador no principal escalão do futebol português, e admite que atingir essa marca lhe dá um sabor especial numa cidade que marcou a estreia na Liga. "Tudo começou com o Chaves [como técnico do Felgueiras em 1995]. É bom, é sinal de que desportivamente estamos vivos. Mais importante do que isso é o facto de ser um jogo em que uma vitória é muito importante", disse o treinador, que garantiu que tem, no plantel, soluções com qualidade para colmatarem as ausências de Bruno Fernandes e Acuña, habituais titulares, por castigo.



"Disponibilidade de Bas Dost é total"

Mesmo sem estar a 100%, Bas Dost será titular. "A disponibilidade dele é total. Fisicamente é capaz de não estar a 100%, mas se também não jogar nunca estará", disse Jesus sobre o avançado holandês, que recuperou de lesão na coxa direita. Já o lateral Piccini ainda é baixa, por lesão na coxa direita .



Montero e Dost na frente

Montero deve alinhar na frente de ataque, no apoio a Dost, que não joga desde 22 de fevereiro. Montero está de pé quente depois do bis na quinta-feira (2-0 com o Plzen para a Liga Europa).



Avião e autocarro

A comitiva do Sporting viajou de avião para o Porto e deslocou- –se de autocarro até Chaves. No regresso repete-se o processo.