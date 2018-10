Al-Hilal venceu os três jogos que disputou no campeonato.

14:47

#Alhilal team manager "Jorge Jesus" wins the Best Coach Award of the Saudi Professional League in September.



pic.twitter.com/d9dHP1F9iA — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 2, 2018

Jorge Jesus foi considerado o melhor treinador do mês de setembro na Liga da Arábia Saudita. O técnico português do Al-Hilal somou por vitórias os três encontros que disputou no campeonato do país durante aquele período.Em setembro o Al-Hilal garantiu ainda a presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões asiática.