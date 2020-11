Jesus exige foco máximo no Benfica para deslocação ao Bessa

Jorge Jesus tem reforçado a mensagem de que o jogo com o Boavista, segunda-feira (21h00), no Bessa, é para encarar com concentração máxima. Ao que o Correio da Manhã apurou, o treinador do Benfica quer evitar qualquer ideia de facilitismo que possa apoderar-se do subconsciente dos seus jogadores devido à crise que atravessa o FC Porto, apontado como o principal adversário na luta pelo título de campeão.









Apesar da atual vantagem de cinco pontos para os portistas, o técnico encarnado quer colocar, no imediato, as fichas todas no campeonato, o que implica passar o jogo com o Rangers, da Liga Europa, na quinta-feira, para segundo plano. Jesus vê a possibilidade de deixar o FC Porto a oito pontos de distância, ainda à 6ª jornada, como uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada.

Para o treinador, sabe o CM, a posição confortável na Liga Europa tira pressão ao jogo com o Rangers. Águias e escoceses dividem o 1º lugar do Grupo D, com 6 pontos, enquanto Lech Poznan e Standard Liège ainda não pontuaram.





Com este cenário favorável, Jesus quer atacar o jogo com o Boavista na máxima força e apenas poupará jogadores se a evolução do resultado o permitir - Darwin está na linha da frente. Nesse sentido, o técnico tem transmitido à equipa que quer foco e empenho totais no jogo com o Boavista.



sócio n.º 1 recebe cartão



O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, entregou este sábado o cartão de associado ao sócio nº 1 do clube. Aos 99 anos de idade, Emílio Andrade Júnior é sócio das águias desde os 12 anos. “O Benfica é uma coisa única no Mundo”, afirmou o também dono do restaurante lisboeta Adega da Tia Matilde. Na quarta-feira, Emílio Júnior, conhecido por Ti Emílio, foi um dos 38 102 sócios que votaram nas eleições do clube, tendo surgido ao lado de Vieira.





pormenores



André Almeida operado



André Almeida deverá deixar hoje o Hospital da Luz, em Lisboa, depois de ter sido operado ao joelho direito ao final do dia de sexta-feira. A recuperação total à rutura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno deverá demorar entre seis e sete meses.





Grimaldo recupera bem



Grimaldo está a recuperar bem da entorse no tornozelo esquerdo e não é de excluir que possa estar apto para jogar frente ao Rangers, na quinta-feira, para a Liga Europa. Contudo, o mais provável é que só regresse com o Sp. Braga (dia 8 deste mês).





SAD perde administrador



Nuno Gaioso Ribeiro renunciou ao cargo de administrador da SAD do Benfica, com efeitos no fim deste mês. Justificou a decisão com a “perda de legitimidade” por já não integrar os órgãos sociais do clube.





Contrato com jovem



Defesa-esquerdo Leandro Martins (14 anos) assinou contrato de formação com o Benfica.