Jesus faz revolução no Al Hilal

Técnico português mandou construir um anfiteatro e uma sala de vídeo.

Por Mário Figueiredo | 02:13

Jorge Jesus revolucionou o funcionamento do Al Hilal, quer em termos organizacionais, quer na construção de novas infraestruturas.



O técnico português, que ontem chegou à Áustria onde vai efetuar o estágio da pré-época até ao dia 27, mandou reestruturar o organigrama e vai supervisionar a equipa B, tendo carta branca para contratar mais três técnicos (treinador e adjuntos) da sua confiança.



Jesus está a utilizar a sua experiência e conhecimentos adquiridos no Benfica e Sporting para mandar construir infraestruturas que considera determinantes para o desenvolvimento do clube. Para já exigiu a construção de um anfiteatro para dar as palestras aos jogadores e uma sala de vídeo, em que todos os treinos e jogos serão analisados para retirar o máximo rendimento de todos os jogadores.



Jorge Jesus chegou ontem à Áustria e à CMTV lamentou estar a trabalhar com "poucos jogadores", por estarem de férias após o Campeonato do Mundo da Rússia pela Arábia Saudita. Quanto aos reforços admitiu que pretende "mais três jogadores", sendo que as posições a privilegiar são as de extremo e ponta de lança.