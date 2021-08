Jesus garante que Benfica tem o mesmo respeito pelo Tondela que teve pelo PSV

O treinador do Benfica garantiu hoje que a equipa tem o mesmo respeito pelo Tondela que teve pelo PSV, mas advertiu que "tem de mudar o chip" para o próximo desafio da I Liga portuguesa de futebol.

O foco do treinador e dos jogadores no adversário de domingo é tão grande que, durante a conferência de imprensa de antevisão desse encontro, o técnico recusou mesmo comentar o sorteio da Liga dos Campeões, por não ser "agradável" para um adversário que os encarnados querem vencer, como têm feito até ao momento em todos os jogos do campeonato.