Jesus já pensa no clássico antes da Taça

O Benfica visita amanhã o Estrela da Amadora nos oitavos de final da Taça de Portugal, mas o CM sabe que Jorge Jesus vai poupar jogadores, pois o seu foco principal é o clássico em casa do FC Porto, para a Liga, na sexta-feira.









Nas últimas semanas, o técnico dos encarnados tem-se queixado frequentemente da falta de tempo para treinar - e de como isso afeta o rendimento da equipa - devido ao facto de ter dois jogos por semana. Por isso, o treinador quis ganhar uns dias extra para preparar a estratégia para o duelo com os dragões, que se reveste de enorme importância no campeonato, uma vez que o líder Sporting está já a quatro pontos de distância.

Para o jogo de amanhã com o Estrela da Amadora, que milita no Campeonato de Portugal, Jesus vai proceder a várias alterações no onze. Esta rotação vai permitir resguardar os jogadores mais utilizados e dar ritmo e treino aos futebolistas que, aos poucos, têm regressado das quarentenas provocadas pela Covid-19 (Seferovic, Pizzi e Gonçalo Ramos são os casos mais flagrantes).





Jorge Jesus pode apresentar algumas surpresas no duelo com os dragões. Pizzi deve subir no terreno no apoio a Darwin. Face ao último jogo com o Tondela, Seferovic seria o sacrificado, entrando Taarabt para o miolo.