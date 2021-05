O treinador do Benfica, Jorge Jesus, lembrou hoje, na véspera de receber o recém-sagrado campeão nacional de futebol Sporting, que nunca lhe foi feita uma guarda de honra nas três épocas em conquistou o título.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se, por si, faria guarda de honra aos 'leões' na entrada para o dérbi, no sábado, apesar de saber-se que essa não é a posição oficial do clube da Luz, o técnico lembrou que essa não é uma decisão sua e que não é prática habitual no país.