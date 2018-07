Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Jesus merece ser livre para falar”, diz Sousa Sintra

Presidente da SAD garante ao CM que não é justo colocar qualquer constrangimento ao atual treinador do Al Hilal.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Jorge Jesus já não tem cláusula de confidencialidade. Pode falar sobre os anos que passou no Sporting e pode já revelar todos os contornos dos momentos em que entrou em rota de colisão com o presidente destituído, Bruno de Carvalho. "Jorge Jesus merece ser livre, para falar sobre o que quiser.



Sabemos que nunca o fará para prejudicar o Sporting, mas também não seria justo colocar qualquer condicionamento", revelou Sousa Cintra ao CM, garantindo que a decisão tinha sido tomada, mal foi feito o pedido por Jorge Jesus. "Fiz um despacho que desobriga Jesus da cláusula. Foi suficiente", continuou.



Com esta decisão, Jesus poderá rebater as acusações de Bruno de Carvalho, caso o mesmo venha a falar sobre o treinador. O presidente destituído já o tinha dito em jeito de ameaça, quando garantiu que ao sair da direção do clube ficava desobrigado de qualquer pacto de silêncio.



Recorde-se ainda que na entrevista concedida esta semana ao CM/CMTV, Jorge Jesus garantiu que esperava ser ‘desobrigado’ do silêncio, tendo revelando que a promessa já tinha sido feita por Sousa Cintra, líder da SAD leonina. A cláusula impedia o atual treinador do Al Hilal, da Arábia Saudita, de revelar os contornos da sua saída do Sporting, após a derrota na final da Taça. Estava também impedido de revelar pormenores da rescisão do contrato e da forma como deixou o clube de Alvalade.



Carrillo confirmado

André Carrillo foi ontem confirmado como reforço de Jorge Jesus no Al -Hilal. O peruano, de 27 anos, chega ao emblema saudita emprestado pelo Benfica e assinou por uma temporada. As águias recebem no imediato quatro milhões de euros com o clube de Riade a ficar com uma opção de compra. Carrillo integrou ontem o estágio do Al Hilal que está a decorrer na a Áustria. "André Carrillo é Hilali", escreveu o clube nas redes sociais. O peruano volta a trabalhar com Jesus depois da época 2015/16 no Sporting.