Jesus negoceia saída para a Arábia Saudita

Jorge Jesus está a negociar a sua saída do Sporting e um acordo com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, um negócio que está a ser mediado pelo empresário Jorge Mendes.

Segundo o Record, o treinador dos leões espera um entendimento primeiro com o clube saudita e, só depois disso, vai negociar a rescisão com o Sporting.

O interesse do Al-Hilal já não é de agora. O clube da Arábia Saudita terá sondado o treinador no princípio de maio, segundo a imprensa local, para assumir o comando da equipa na próxima época.Recorde-se que Rui Patrício confirmou na sua carta de rescisão que Jorge Jesus foi despedido - "A 15 de maio, informou alguns jogadores que tinha sido suspenso na reunião do dia anterior e que ia dizer isso a todos os jogadores no treino, mas como não havia nota de culpa, manter-se-ia no exercício das suas funções", assegurou o guarda-redes.