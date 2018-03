Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus quer ganhar ao Braga para manter Sporting "na luta pelo primeiro lugar"

Leões visitam os minhotos este sábado, antes de irem à casa do Atlético de Madrid.

Por Lusa | 18:02

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que os momentos de decisão estão a chegar e frisou que o encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Sporting de Braga, é decisivo para os 'leões'.



"Faltam sete jogos. Temos o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Os momentos decisivos estão a chegar e este jogo com o Braga é importante e decisivo para nos mantermos na luta pelo primeiro lugar. É o jogo mais importante", disse Jorge Jesus.



O técnico dos 'leões', que falava em conferência de imprensa, anteviu uma deslocação de "dificuldade acrescida" ao Minho, face ao bom momento dos bracarenses (seis triunfos consecutivos em todas as competições) e também pela proximidade das duas equipas na classificação.



"O Braga é quarto e vem de uma série de vitórias nos últimos jogos. O jogo seria sempre difícil e com este conteúdo temos a certeza que vamos encontrar um adversário forte", alertou.



Sobre eventuais mazelas e lesões no plantel, apenas Rafael Leão é baixa certa para o desafio, devido a uma lesão sofrida ao serviço da seleção sub-21, juntando-se ao lesionado de longa data Daniel Podence. De resto, Jesus lembrou que Bas Dost, Rui Patrício e William Carvalho estão em dúvida, mas acredita que terá todos à disposição até sábado.



Num duelo de treinadores, Jesus foi desafiado a responder se teria receio de abrir um doce da Páscoa oferecido pelo técnico dos 'arsenalistas', Abel Ferreira.



"Estamos na Páscoa e a cor do doce não me interessa. Parto do principio que é de amizade e de um treinador que já foi meu jogador. O que estiver lá dentro não me importa nada, o que me importa é o gesto. Não vejo onde possa ter veneno", esclareceu.



Por fim, e sem esquecer o compromisso em Madrid, com o Atlético, na quinta-feira, para a Liga Europa, o treinador português assegurou que não pode "pensar em dois jogos ao mesmo tempo", prometendo "lançar os melhores jogadores em ambas as partidas".



"Em Madrid, é outra competição e será um jogo também muito importante para podermos passar. É a nossa ideia: passar às meias finais. Mas uma coisa de cada vez", revelou.



No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 65 pontos, desloca-se ao Municipal de Braga, pelas 20h30, para defrontar o Sporting de Braga, quarto, com 61, num encontro da 28.ª Jornada da I Liga.