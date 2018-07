Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus rejeita ser reforço de FC Porto

Central brasileiro confirma intenção de continuar na Roma através de troca de comentários, nas redes sociais, com um jornalista italiano.

Por Mário Morgado Ribeiro | 11:03

O defesa-central Juan Jesus rejeita reforçar o FC Porto, uma vez que prefere continuar a vestir a camisola da Roma. O anúncio surgiu de uma forma invulgar. Através de uma troca de comentários com o conhecido jornalista desportivo italiano Gianluca Di Marzio, na rede social Twitter.



O jornalista deu conta de uma sondagem dos azuis-e-brancos, e também do Zenit, pelo internacional brasileiro. Juan Jesus questionou Di Marzio de forma irónica: "A sério? Estás mais bem informado do que eu... Avisa-me quando chegar mais alguma proposta".



O jornalista disse que se tratavam de "duas grandes equipas" que "perguntaram" por ele: "Ninguém te vendeu, muito menos eu. Só disse que estão interessados em ti". O brasileiro rematou: "Grandes equipas sim, mas não são maiores do que a Roma".



Di Marzio termina o ‘bate- -boca’: "Fazes bem em ficar. Os dois clubes só pediram informações, não houve propostas oficiais. Só perguntas", garantindo que confirmou toda a informação com o clube romano.



A ‘nega’ de Juan Jesus - surgia como alternativa caso a transferência de Chancel Mbemba, do Newcastle, se complicasse - obriga os responsáveis do FC Porto a acelerar a contratação do congolês.



Para já, Sérgio Conceição conta apenas com Felipe para o centro da defesa.