Jesus responde a Bruno de Carvalho na chegada a Lisboa: "Não preciso de escrever livros para sobreviver"

19:32

Jorge Jesus deixou algumas indiretas a Bruno de Carvalho na chegada a Lisboa, na sequência das críticas do ex-presidente do Sporting ao técnico no seu livro "Sem Filtro"."Aprendi muita coisa na Arábia Saudita e uma é respeitar muito o futebol, independentemente das pessoas. [...] Se tiver de falar da minha passagem pelo Sporting, não escrevo um livro, escrevo 20 livros. Como não preciso de escrever livros para sobreviver, trabalho no que sei, que é ser técnico", referiu JJ ainda no Aeroporto Hunberto Delgado.De resto, o ex-treinador do Al Hilal admitiu que, se soubesse o que sabe hoje, não assinaria pelo Sporting de BdC: "Não, impossível...."Jorge Jesus confessou-se ainda "surpreendido" pela positiva com João Félix. O treinador falou sobre a jovem promessa do Benfica, deixando sugestões e fazendo comparações.

"Estou surpreendido com um jovem que vai ser uma referência do futebol português, João Félix. Não conhece ainda a tática dos movimentos do jogo mas vai aprender muito. Lembrou-me dois jogadores, Rui Costa e Kaká, tem um pouco dos dois e vai ser um jogador acima da média", disse JJ.

Questionado sobre a aproximação do Benfica de Bruno Lage ao FC Porto, Jesus sublinhou que "não foi o Benfica que recuperou, o FC Porto é que perdeu" pontos.