Jorge Jesus ficou incomodado com notícias que dão conta de que o empresário Bruno Macedo se deslocou ao Brasil para conversar com os dirigentes do Flamengo com vista a uma possível transferência, apurou o Correio da Manhã.









O técnico do Benfica terá mesmo ficado surpreendido com a notícia, pois, segundo apurámos, não tem empresário, nem nunca passou uma procuração para que pudesse negociar o que quer que fosse em seu nome. Tão pouco mandatou alguém, nesta altura do campeonato, para o representar.

A notícia dá conta de uma viagem de Bruno Macedo, empresário arguido na Operação Cartão Vermelho, ao Rio de Janeiro para uma abordagem aos dirigentes do Flamengo, clube pelo qual Jesus já passou e que despediu o treinador Renato Gaúcho após a derrota na final da Taça Libertadores para o Palmeiras (de Abel Ferreira).





Apesar de estar em final de contrato com o Benfica, Jorge Jesus entende que estas notícias visam apenas a desestabilização da equipa, numa altura em que tem um jogo importantíssimo com o Sporting (segundo classificado na Liga) e no qual o triunfo permite ultrapassar o rival na tabela.





O Benfica está numa fase crucial da temporada. A seguir ao dérbi tem um jogo importante com o Dínamo Kiev. Em caso de vitória (e simultaneamente de uma derrota ou empate do Barcelona com o Bayern, em Munique) qualifica-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Seguem-se dois jogos com o FC Porto, o primeiro para a Taça de Portugal (dia 23) e o segundo para a Liga (dia 30).