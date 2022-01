Jesus soube pela CMTV que Pizzi ia ser reintegrado no treino do Benfica

Jorge Jesus soube pelaque Pizzi ia ser reintegrado no treino do Benfica. Foi Mauro Xavier que revelou essa informação no ‘Pé em Riste’ da semana passada e que disse que o médio iria voltar aos trabalhos da equipa, depois de ter sido afastado pelo treinador.Esta revelação foi feita numa altura em que Jorge Jesus ainda não sabia que Rui Costa já tinha dito ao Pizzi que iria treinar com o plantel no dia seguinte.O técnico soube assim da reintegração de Pizzi pelae sentiu-se desautorizado pelo presidente. Na manhã seguinte, antes do treino, colocou o lugar à disposição e acabou por rescindir com o Benfica.Saiba mais no ‘Pé em Riste’ de hoje, na CMTV.