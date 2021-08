João Almeida em 13.º na primeira etapa da Volta à Polónia

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ficou esta segunda-feira em 13.º lugar da primeira etapa da Volta à Polónia, com o mesmo tempo do vencedor, o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

Bauhaus impôs-se ao 'sprint' nos últimos metros da etapa que ligou Lublin a Chelm (216,4 quilómetros), deixando Álvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) em segundo e Hugo Hofstetter (Israel Star-Up Nation) em terceiro.

João Almeida, que encabeça a Deceunink-QuickStep com o dorsal número um, e é apontado com um dos favoritos à conquista desta prova, segue na 15.ª posição da geral, a 10 segundos do líder Bauhaus, que beneficiou de bonificações pelo triunfo.

Na terça-feira corre-se a segunda etapa, entre Zamosc e Przemysl (200,8 quilómetros), num percurso com três contagens de montanha e um final em subida, mas não categorizada.