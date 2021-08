João Almeida ganha etapa e lidera Volta à Polónia

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) venceu esta terça-feira a segunda etapa da Volta à Polónia e assumiu a liderança individual da prova, com um bem sucedido ataque nos últimos quilómetros da tirada.

Almeida desembaraçou-se do italiano Diego Ulissi, da UAE-Team Emirates, na aproximação em subida à meta de Przemysl, e triunfou com ligeiro avanço sobre o adversário.

A etapa, corrida entre Zamosc e Przemysl (200,8 quilómetros), foi cumprida em 4:41.43 horas pelo português, que assim consegue a sua primeira vitória em competições do 'World Tour' da modalidade. No programa do dia estavam três contagens de montanha e um final em subida, mas não categorizada.