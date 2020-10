O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) segurou este domingo a liderança na Volta a Itália ao terminar a etapa em quarto lugar, a 37 segundos do britânico Tao Geoghegan Hart (Ineos). Em segundo lugar ficou Wilco Kelderman (Sunweb), o principal rival do ciclista das Caldas da Rainha, que agora está a 15 segundos.





“Foi um festival de sofrimento”, disse João Almeida no final da etapa de domingo, que terminou no alto de Piancavallo. O guia conseguiu seguir no grupo comandado pelo bloco da Sunweb até aos oito quilómetros finais. A partir dali foi tentando segurar a ‘maglia rosa’, pelo menos até terça-feira, já que hoje é dia de descanso. Os outros candidatos a ganhar o Giro perderam tempo: Rafal Majka, Pello Bilbao, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo estão agora a mais de três minutos do corredor luso, que mantém o objetivo de conseguir um lugar no pódio de uma das mais importantes provas mundiais.