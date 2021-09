João Almeida venceu este sábado a Volta ao Luxemburgo em bicicleta. O ciclista natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, ficou em segundo lugar na última etapa (com o mesmo tempo do vencedor) e conseguiu responder a todos os ataques dos adversários.





Num país com forte implantação da diáspora lusa, João Almeida controlou e dominou a corrida a seu belo prazer, contando com um trabalho extraordinário dos seus colegas da equipa Deceuninck. No final da última etapa, de 183,7 km, entre Mersch e a cidade de Luxemburgo, travou um duelo intenso com o francês David Gaudu (Groupama) que acabaria por lhe ganhar ao sprint. Em terceiro ficou o também gaulês Pierre Latour (Total Energies).