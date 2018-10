Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Alves é o novo treinador da Académica

Técnico, que entra de imediato em funções, vai encontrar a Académica no 14.º lugar do campeonato da II Liga.

13:32

João Alves é o novo treinador da Académica de Coimbra, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga portuguesa de futebol, que no início do mês rescindiu contrato com Carlos Pinto, devido aos maus resultados.



"A direção da Associação Académica de Coimbra/OAF vem por este meio informar os sócios, adeptos e demais interessados que chegou a acordo com João Alves para assumir o cargo de treinador principal da equipa profissional da Académica", lê-se em comunicado dos 'estudantes'.



O antigo internacional português regressa aos bancos depois de um interregno de seis anos, uma vez que deixou o Servette, da Suíça, em outubro de 2012, e vai orientar a Académica pela segunda vez, depois de ali ter chegado no decurso da época 2000/01 e ter saído a meio da temporada 2003/04.



"O técnico, de 65 anos, entrou na história da 'briosa' quando, em 2001/2002, alcançou a subida de divisão, um objetivo que viria a concretizar em mais duas ocasiões, desta feita ao serviço do Estrela da Amadora", acrescenta a nota do clube de Coimbra.



A Académica informa ainda que João Alves chega acompanhado pelos adjuntos João Gião, especialista em metodologia de treino, Tó Sá, antigo jogador e capitão dos 'estudantes', e Vítor Alves.



João Alves iniciou a carreira de treinador em 1984/85 no Boavista e passou por Leixões, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Belenenses, Salamanca (Espanha), Campomaiorense, Farense, Académica, Benfica (juniores) e Servette. Em 1989/90 conquistou a Taça de Portugal com o Estrela da Amadora.



O técnico, que entra de imediato em funções, vai encontrar a Académica no 14.º lugar do campeonato da II Liga, com seis pontos, somente um acima da zona de despromoção, e depois de ter sido eliminada na segunda eliminatória da Taça de Portugal, pelo Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal.



Na última jornada da II Liga, a sexta, a Académica, orientada interinamente por Vítor Vinha, foi goleada em casa pelo Estoril Praia, por 7-2.