João Benedito confirma candidatura à presidência do Sporting

Formalização avança quinta-feira em Alvalade.

12:53

João Benedito confirmou esta quarta-feira, na conferência Sporting Talks, que irá apresentar amanhã a sua candidatura à presidência do Sporting. "Não estou aqui, no Sporting Talks, como candidato, porque ainda não o sou. Mas amanhã anunciarei essa candidatura. "Não sou mais um", assumiu.



O antigo jogador de futsal recusou pronunciar-se sobre "temas estruturais", por considerar que o encontro que visa debater a situação do clube lisboeta "não é o local próprio".



Nesta altura são já sete as candidaturas formalizadas - Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal - perfilando-se ainda as de João Benedito e Dionísio Castro.



As eleições vão ter lugar no dia 8 de setembro.